На Олимпиаде в Токио зафиксировали еще десять случаев заражения COVID-19

На Олимпийских играх в Токио зафиксировали еще десять случаев заражения COVID-19. Один из случаев - у спортсмена. Об этом сообщается в системе внутренних сообщений для участников Олимпиады.

Всего же с 1 июля в Токио выявили 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди иностранцев и японцев, задействованных в проведении Игр.

Летние Олимпийские игры стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Соревнования должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее в оргкомитете допустили отмену Игр из-за коронавируса. Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто заверил, что решение будет приниматься в зависимости от количества инфицированных человек.