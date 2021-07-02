«Легенда театра "Ромэн"»: актриса Ляна Демент выразила соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко

Народный артист СССР Николай Сличенко был звездой своего времени и легендой театра «Ромэн». Об этом в беседе со «Звездой» рассказала артистка «Ромэна» Ляна Демент, комментируя печальную новость о смерти Сличенко.

«Это был великий певец, на все времена, наверное. Звезда того поколения. Скорбим очень, жалко... Светлая ему память... Очень скорбим, сожалеем. Соболезнования родным и близким, всем кто его знал, почитал. Это большое горе для нас. Он - легенда нашего театра... Потихоньку великие люди уходят. Это неизбежно. И я не нахожу слов, которые можно было бы сказать сейчас», - высказалась она.

Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн», актер и режиссер Николай Сличенко умер сегодня, 2 июля, в возрасте 86 лет в Москве. Причина смерти пока неизвестна.

Он родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году будущую звезду приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году артист занял пост художественного руководителя театра.

Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».