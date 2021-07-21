Карта прогнозов «посинеет»: европейскую часть России накрывает похолодание

В ближайшее время на территории Европейской России будет наблюдаться падение температуры до отметок ниже климатической нормы. Похолодание придет к выходным. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометра отклоняться от нормы на 1-2 градуса. В следующие пять дней в целом не последует серьезных температурных аномалий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее жителей Москвы предупредили об уходе аномальной жары. Погодные изменения, обещанные впереди, будут предполагать увеличение облачности и кратковременные дожди.





