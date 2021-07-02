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Минстрой РФ предложил повысить плату за капитальный ремонт жилья

Иван Линдеманн
01:55 02.07.2021
Такая необходимость продиктована удорожанием строительных материалов.
Минстрой РФ предложил повысить плату за капитальный ремонт жилья
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило повысить цены на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Максим Егоров.

По словам Егорова, стоимость контрактов по капитальному ремонту необходимо увеличить на 25% без дополнительных аукционов и конкурсов. Такая необходимость продиктована удорожанием строительных материалов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Счетная палата создаст карту незавершенных строек. Вопрос уже согласован с вице-премьерами РФ и практически полностью проработан.

Проект будет посвящен незавершенным объектам строительства, которые возводятся на бюджетные средства. В нем будут сформулированы ответственные министерства и ведомства и прописана роль Минстроя РФ в качестве координатора.

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