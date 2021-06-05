Счетная палата создаст дорожную карту незавершенных строек

Счетная палата России планирует создать дорожную карту по объектам незавершенного строительства, которые возводятся в стране за бюджетные средства. Об этом рассказала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Будет дорожная карта, где будет каждое министерство и ведомство свои задачи выполнять, а Минстрой будет координатором», - подчеркнула она в ходе ПМЭФ-2021.

Орлова также отметила, что дорожная карта появится в ближайшее время. Вопрос уже согласован с вице-премьерами и практически проработан. По словам аудитора, изначально были разногласия между Минэкономразвития и Министерством строительства, однако, их удалось решить в короткие сроки.