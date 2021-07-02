Врач рассказала, как носить маску в жару

Раздражение кожи от ношения маски может усугубляться летней жарой. Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать несколько правил при ношении средств индивидуальной защиты, рассказала доктор медицинских наук Ирена Шливко.

По ее словам, особое внимание следует уделить подбору маски - она должна быть максимально комфортной и по материалу, и по размеру. Кроме того, доктор посоветовала не слишком увлекаться очищением кожи, так как оно лишает ее защитного слоя.

При первых признаках раздражения следует воспользоваться защитным средством в местах контакта с кожей - им может служить хорошо известный мамам крем под подгузники, а также лечебная косметика, названия которой начинаются на «цико-», объяснила Шливко.

Врач также дала рекомендацию при сухости рук от использования антисептиков. Она посоветовала наносить на ночь более жирный крем, а днем использовать легкий дневной, уточняет aif.ru.

«В случае проявления на руках или на лице раздражения, зуда, нужно показаться дерматологу», - заключила Шливко.

Ранее врач рассказала, можно ли отказаться от ношения маски после вакцинации против коронавируса.