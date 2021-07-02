В СК РФ прокомментировали информацию о смерти мэра Коломны

Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти мэра Коломны Дениса Лебедева. Напомним, в пятницу, 2 июля, он был найден мертвым в собственной квартире.

«В собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников», - подчеркнула пресс-секретарь СК по Московской области Ольга Врадий.

Уточняется, что в настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Ранее СМИ сообщили, что на место происшествия направились первый заместитель областного прокурора Андрей Ганцев, а также коломенский городской прокурор Александр Рубанов.