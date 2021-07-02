В июле этого года более 10 тысяч военнослужащих ревакцинируют от COVID-19

Минобороны ревакцинирует более 10 тысяч военнослужащих в июле этого года.

Повторная иммунизация, стартовавшая недавно в Вооруженных силах, проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России. Кроме этого, мобильные прививочные бригады выезжают в отдаленные гарнизоны, чтобы привить военнослужащих на месте.

До конца 2021 года планируется повторно привить более 860 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала Минобороны и федеральных гражданских служащих.

Повторной прививке против COVID-19 подлежат все военнослужащие, прошедшие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.