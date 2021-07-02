В Кремле оценили заявление Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Россия не имеет желания размещать свой флаг на Украине, так как уважительно относится к ее суверенитету. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над зданием Госдумы.

«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского», - отметил Песков.

Песков затруднился ответить, почему были сказаны эти слова, и предположил, что их вырвали из контекста. Представитель Кремля добавил, что подобные высказывания «звучат странно».

Ранее Зеленский заявил, что отказывается считать русских и украинцев одним народом, а если бы это было и так, подчеркнул он, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг». В Кремле на это заметили, что над Госдумой развевался и будет развеваться российский триколор.