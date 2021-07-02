СМИ: названа предварительная причина смерти мэра Коломны

СМИ сообщают, что предварительной причиной смерти мэра Коломны Дениса Лебедева стало самоубийство.

При этом в пресс-службе администрации городского округа рассказали, что не знают о случившемся и ситуацию комментировать не готовы, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что 46-летний мэр Коломны был найден мертвым в своей квартире. Утверждалось, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.