СМИ: названа предварительная причина смерти мэра Коломны
Ранее сообщалось, что Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире.
© Фото: Денис Лебедев, Вконтакте
СМИ сообщают, что предварительной причиной смерти мэра Коломны Дениса Лебедева стало самоубийство.
При этом в пресс-службе администрации городского округа рассказали, что не знают о случившемся и ситуацию комментировать не готовы, передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что 46-летний мэр Коломны был найден мертвым в своей квартире. Утверждалось, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.