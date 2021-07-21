В России могут увеличить количество статей УК с конфискацией имущества

В министерстве экономического развития России положительно оценили проект Минфина об увеличении статей УК РФ, по которым могут следовать санкции в виде конфискации имущества. Наказание предлагается применять при признании вины по факту «Совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ».

Как выяснили «Известия», законопроект может затронуть как юрлиц, так и физических лиц и, в частности, бизнесменов. Подвергаться наказанию будут определенные действия, предполагающие валютные операции, выводящие денежные средства из России.

Ранее владельцев подержанных автомобилей предупредили, что транспортное средство в ряде случаев может быть изъято за долги предшествующего владельца машины. В связи с этим перед покупкой посоветовали в обязательном порядке проверять автомобиль на сайте службы судебных приставов или в ГИБДД.