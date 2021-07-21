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В России могут увеличить количество статей УК с конфискацией имущества

Анна Берестовая
02:54 21.07.2021
Список статей УК с конфискацией имущества могут расширить.
В России могут увеличить количество статей УК с конфискацией имущества
© Фото: pexels.com
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В министерстве экономического развития России положительно оценили проект Минфина об увеличении статей УК РФ, по которым могут следовать санкции в виде конфискации имущества. Наказание предлагается применять при признании вины по факту «Совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». 

Как выяснили «Известия», законопроект может затронуть как юрлиц, так и физических лиц и, в частности, бизнесменов. Подвергаться наказанию будут определенные действия, предполагающие валютные операции, выводящие денежные средства из России.  

Ранее владельцев подержанных автомобилей предупредили, что транспортное средство в ряде случаев может быть изъято за долги предшествующего владельца машины. В связи с этим перед покупкой посоветовали в обязательном порядке проверять автомобиль на сайте службы судебных приставов или в ГИБДД. 

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