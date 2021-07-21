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Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2» в ходе телефонного разговора

Алексей Курильченко
21:22 21.07.2021
Путин и Меркель провели телефонный разговор и обсудили строительство «Северного потока-2».
Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2» в ходе телефонного разговора
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с наводнениями на западе ФРГ, в свою очередь Меркель выразила надежду, что в ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии. Главной темой разговора стал ход строительства трубопровода «Северный поток-2».

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток-2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель сообщила Путину детали обсуждения «Потока» с президентом США Джозефом Байденом. Российский лидер дал соответствующие комментарии. Также стороны обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и внутриукраинский кризис.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд раскрыла детали достигнутой с Германией договоренности по проекту российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, ФРГ будет добиваться от Евросоюза любых мер, включая санкции, которые позволят ограничить экспорт российского газа в Европу, если его «будут использовать как оружие».

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