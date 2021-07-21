Суд запретил определенные действия замначальнику УГИБДД Ставрополья Ткаченко

В отношении заместителя главы ГИБДД Ставропольского края Александра Ткаченко суд Ессентуков избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил прокурор отдела управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Генпрокуратуры РФ Вячеслав Хлопонин во время беседы с журналистами.

Хлопонин также отметил, что из пятерых фигурантов дела о взятках двое были заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.

Ранее суд постановил заключить на два месяца предполагаемого организатора преступной группы- главу ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонина. Он обвиняется в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей и организации преступной группировки.