Глава ГИБДД Ставрополья заключен под стражу на два месяца

Ессентукский городской суд принял решение заключить главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова под стражу на два месяца. Об этом сообщили журналистам по итогам суда. Сафонов обвиняется в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей и организации преступной группировки.

«Сафонов заключен под стражу на два месяца», - озвучил решение судья.

Ранее Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию. Он не признавал свою вину в продаже фальшивых пропусков для грузовиков.