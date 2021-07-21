Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава ГИБДД Ставрополья заключен под стражу на два месяца

Алексей Курильченко
21:14 21.07.2021
Суд принял решение заключить Алексея Сафонова под стражу на два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ессентукский городской суд принял решение заключить главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова под стражу на два месяца. Об этом сообщили журналистам по итогам суда. Сафонов обвиняется в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей и организации преступной группировки.

«Сафонов заключен под стражу на два месяца», - озвучил решение судья.

Ранее Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию. Он не признавал свою вину в продаже фальшивых пропусков для грузовиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:18 В стране и мире
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
21:14 В стране и мире
Видео
Глава ГИБДД Ставрополья заключен под стражу на два месяца
19:57 В стране и мире
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии 22 июля
20:40 В стране и мире
Видео
Глава ГИБДД Ставрополья прокомментировал обвинения в свой адрес
19:08 В стране и мире
Видео
В Турции перевернулась машина с российскими туристами
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.