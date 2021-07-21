Глава ГИБДД Ставрополья заключен под стражу на два месяца
Суд принял решение заключить Алексея Сафонова под стражу на два месяца.
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Ессентукский городской суд принял решение заключить главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова под стражу на два месяца. Об этом сообщили журналистам по итогам суда. Сафонов обвиняется в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей и организации преступной группировки.
«Сафонов заключен под стражу на два месяца», - озвучил решение судья.
Ранее Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию. Он не признавал свою вину в продаже фальшивых пропусков для грузовиков.