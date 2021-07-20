Госдеп США признал, что санкции не смогли остановить «Северный поток-2»

Госдепартамент США намерен в августе предоставить на рассмотрение конгрессу доклад по ситуации с проектом российского газопровода «Северный поток-2». По словам официального преставится госдепа Неда Прайса, санкции не смогли помешать строительству.

«Как вам известно, в мае конгрессу был представлен доклад по "Северному потоку-2". В августе, спустя 90 дней, ему будет представлен еще один доклад», - заявил Прайс на брифинге.

Ранее в СМИ поступила информация, что США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении соглашения по «Северному потоку-2». По данным источника, соглашение позволит избежать новых американских санкций.