Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в СК РФ могут предъявить Фургалу новые обвинения

Валентина Пескова
21:42 21.07.2021
Бывший губернатор Хабаровского края находится под арестом по обвинению в организации убийств нескольких бизнесменов.
СМИ: в СК РФ могут предъявить Фургалу новые обвинения
© Фото: sledcom.ru youtube.com Globallookpress
Читайте нас на:

В Следственном комитете РФ начали расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как пишет ТАСС, бывшего главу региона, который уже обвиняется в организации убийств нескольких предпринимателей, могут также обвинить в организации целого преступного сообщества.

«В рамках расследуемого дела экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности», - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Указанные правонарушения сформулированы в статьях 210, 289 и 159 Уголовного Кодекса РФ. Отмечается, что фигурантами дела также являются еще около десяти человек, «среди которых чиновники и бизнесмены».

В мае врачи СИЗО запретили участвовать Сергею Фургалу в дальнейших судебных заседаниях по состоянию здоровья. Его адвокат Михаил Карапетян сообщил, что бывший губернатор выписан из больницы СИЗО «Матросская тишина», но чувствует себя не удовлетворительно. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:18 В стране и мире
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
21:14 В стране и мире
Видео
Глава ГИБДД Ставрополья заключен под стражу на два месяца
19:57 В стране и мире
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии 22 июля
20:40 В стране и мире
Видео
Глава ГИБДД Ставрополья прокомментировал обвинения в свой адрес
19:08 В стране и мире
Видео
В Турции перевернулась машина с российскими туристами
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.