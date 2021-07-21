СМИ: в СК РФ могут предъявить Фургалу новые обвинения

В Следственном комитете РФ начали расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как пишет ТАСС, бывшего главу региона, который уже обвиняется в организации убийств нескольких предпринимателей, могут также обвинить в организации целого преступного сообщества.

«В рамках расследуемого дела экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности», - сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Указанные правонарушения сформулированы в статьях 210, 289 и 159 Уголовного Кодекса РФ. Отмечается, что фигурантами дела также являются еще около десяти человек, «среди которых чиновники и бизнесмены».

В мае врачи СИЗО запретили участвовать Сергею Фургалу в дальнейших судебных заседаниях по состоянию здоровья. Его адвокат Михаил Карапетян сообщил, что бывший губернатор выписан из больницы СИЗО «Матросская тишина», но чувствует себя не удовлетворительно.