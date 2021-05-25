Фургалу запретили участвовать в судебных процессах по состоянию здоровья

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, в настоящий момент пребывающему в СИЗО «Лефортово» в связи с обвинением в ряде убийств бизнесменов, запретили участвовать в судебных процессах. Такое решение было принято медиками столичного следственного изолятора.

Задержанному, в том числе, запрещено принимать участие в аналогичных мероприятиях в видеоформате. В ближайшее время Фургала планируют вывезти для полного обследования в одну из поликлиник Москвы в связи с проблемами со здоровьем.

Как сообщил ТАСС представитель защиты бывшего главы региона Михаил Карапетян, Фургал был выписан из больницы СИЗО «Матросская тишина» в очень плохом состоянии. В настоящий момент вопрос об участии подсудимого в ближайшем заседании по его делу остается открытым.