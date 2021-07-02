Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лукашенко объявил о завершении антитеррористической операции

Светлана Иванова
12:12 02.07.2021
По итогам мероприятий глава Белоруссии намерен «предъявить претензии» руководству Германии.
Лукашенко объявил о завершении антитеррористической операции
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В Белоруссии завершена масштабная антитеррористическая операция, которую провели спецслужбы и силовики страны. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как отметили журналисты, соответствующее заявление глава Белоруссии сделал во время вручения госнаград. Как добавил Лукашенко, в ближайшее время появятся подробности операции.

При этом он подчеркнул, что по завершении мероприятий Минск намерен предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства» ФРГ.

Напомним, на прошлой неделе ЕС ввел четвертый пакет секторальных санкций в отношении Минска. Меры ограничивают торговлю продуктами нефтепереработки, табачными изделиями и соответствующим сырьем, калийными удобрениями. Кроме того, запрещается экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:14 Спорт
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
11:50 В стране и мире
СМИ: мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в квартире
10:07 В стране и мире
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
09:56 В стране и мире
Видео
Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ
09:42 В стране и мире
Видео
«Как на пороховой бочке»: жительница дома рассказала о взрыве газа в Нижнем Новгороде
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.