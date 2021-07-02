Лукашенко объявил о завершении антитеррористической операции

В Белоруссии завершена масштабная антитеррористическая операция, которую провели спецслужбы и силовики страны. Об этом пишет агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как отметили журналисты, соответствующее заявление глава Белоруссии сделал во время вручения госнаград. Как добавил Лукашенко, в ближайшее время появятся подробности операции.

При этом он подчеркнул, что по завершении мероприятий Минск намерен предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и «кое-кому из руководства» ФРГ.

Напомним, на прошлой неделе ЕС ввел четвертый пакет секторальных санкций в отношении Минска. Меры ограничивают торговлю продуктами нефтепереработки, табачными изделиями и соответствующим сырьем, калийными удобрениями. Кроме того, запрещается экспорт в страну товаров двойного назначения и технологий для мониторинга связи.