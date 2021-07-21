Опубликованы кадры из зала суда, куда доставили главу ГИБДД Ставрополья
В ходе слушания Алексею Сафонову должны будут избрать меру пресечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток и подозреваемого в организации преступного сообщества, доставили в здание Ессентукского городского суда.
В распоряжении «Звезды» оказались кадры из сала суда. На них запечатлены участники судопроизводства и процесс подготовки к заседанию. В ходе слушания Сафонову должны будут избрать меру пресечения.
Напомним, Алексея Сафонова и его подчиненных задержали по делу о преступном сообществе. По данным следствия, они занимались изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна по Ставрополью. Известно, что общая сумма взяток могла составлять 19 миллионов рублей.