В Турции перевернулась машина с российскими туристами

В Турции машина с туристами в салоне перевернулась на повороте, в результате чего автомобиль сорвался в обрыв. Как сообщил консул РФ в Анталии Владимир Бирюков, среди туристов были двое граждан России, они были госпитализированы. В результате происшествия погиб гражданин Сирии.

«Сегодня около 14 часов в Аланье в результате того, что водитель не справился с управлением, машина упала, (в машине находились - прим.ред.) двое граждан России, их жизни ничего не угрожает, госпитализированы. Погиб гражданин Сирии», - рассказал Бирюков.

Ранее в Египте микроавтобус с российскими туристами попал в аварию на трассе между Каиром и Хургадой. В результате происшествия одна россиянка погибла.