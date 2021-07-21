В Белом доме ожидают визит Зеленского в США 30 августа

В Белом доме ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Штаты 30 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. По ее словам, лидеры обсудят сотрудничество по энергетической безопасности, а также «поддержку США территориальной целостности Украины».

«Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины... наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», - заявила Псаки.

Ранее Белый дом отказался приглашать Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. Это произошло после того, как Киев заменил руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».