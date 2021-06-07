Белый дом передумал приглашать президента Украины на встречу с Байденом

Белый дом отказался приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Это произошло после того, как Киев заменил руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».

Такой шаг со стороны Украины вызвал беспокойство в администрации, так как это свидетельствует об отказе Киева от борьбы с коррупцией, передает Axios.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести переговоры с лидером США Джо Байденом перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.