В затопленном туннеле в Китае обнаружены тела еще десяти погибших

Спасатели обнаружили в затопленном туннеле в районе города Чжухай южной провинции Китая - тела еще десяти погибших. О результатах продолжающейся поисково-спасательной операции сообщили местные власти, передает Центральное телевидение Китая.

Авария случилась еще 15 июля рано утром в горах Шицзиншань в провинции Гуандун, когда во время проведения строительных работ затопило один из участков туннеля протяженностью 1,16 км. В результате ЧП в ловушке оказались заблокированными от выходов 14 человек.

Ранее спасатели сообщили, что были найдены тела троих человек. Еще один человек пока остается не обнаруженным.

Сегодня утром в китайском городе Чжэнчжоу при затоплении метро также погибли 12 человек. Пассажиры не смогли выбраться из подземки из-за обрушившегося наводнения.