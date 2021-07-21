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В Китае при затоплении метро погибли 12 человек

Алена Миронова
07:33 21.07.2021
Пассажиры попали в ловушку из-за наводнения, обрушившегося на город Чжэнчжоу - потоп застал людей прямо в вагонах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: TheInsiderPaper, twitter
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В Китае в городе Чжэнчжоу при затоплении метро погибли 12 человек - пассажиры оказались в ловушке из-за обрушившегося наводнения. Об этом сообщает агентство Sina.com, ссылаясь на местные власти.

Потоп застал людей прямо в вагонах - кто-то оказался в воде по пояс, кто-то по шею. Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля порядка 500 человек. Однако и это было затруднительным - вестибюли заполнили целые реки воды.

Как отмечается в сообщении, пострадали пять человек.

Из-за большого количества осадков разрушилась плотина. Вода хлынула на городские улицы, смывая все на своем пути, в том числе прохожих и даже автомобили. Местами вода полностью покрывала транспортные средства.

В настоящий момент в городе развернули масштабную спасательную операцию. Местные жители переправляются в пункты временного размещения, а экстренные службы уже начали устранять все последствия потопа.

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