В Китае при затоплении метро погибли 12 человек

В Китае в городе Чжэнчжоу при затоплении метро погибли 12 человек - пассажиры оказались в ловушке из-за обрушившегося наводнения. Об этом сообщает агентство Sina.com, ссылаясь на местные власти.

Потоп застал людей прямо в вагонах - кто-то оказался в воде по пояс, кто-то по шею. Сотрудники метрополитена организовали эвакуацию пассажиров и вывели из тоннеля порядка 500 человек. Однако и это было затруднительным - вестибюли заполнили целые реки воды.

Как отмечается в сообщении, пострадали пять человек.

Из-за большого количества осадков разрушилась плотина. Вода хлынула на городские улицы, смывая все на своем пути, в том числе прохожих и даже автомобили. Местами вода полностью покрывала транспортные средства.

В настоящий момент в городе развернули масштабную спасательную операцию. Местные жители переправляются в пункты временного размещения, а экстренные службы уже начали устранять все последствия потопа.