Российский лабораторный модуль «Наука» сегодня отправится к МКС

Новейший российский лабораторный модуль «Наука» отправится сегодня отправится к МКС. На космодроме Байконур завершаются последние приготовления к историческому старту. Ракета-носитель «Протон-М» с ценным грузом уже установлена на стартовый стол. Запуск назначен на шесть часов вечера по Москве. Полет займет восемь суток, стыковка к модулю «Звезда» запланирована на 29 июля. «Наука» займет место модуля «Пирс», который затопят в океане. Операция обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.

Наши космонавты получат новую лабораторию для экспериментов, аппаратуру для регенерации кислорода, еще одну каюту, а также спецманипулятор, который позволит выполнять часть работ без выхода в открытый космос.

Ранее российский космонавт Андрей Борисенко рассказал, что видел с борта Международной космической станции необычное явление на Земле. Он заметил световое пятно очень большого диаметра. Он уточнил, что это произошло время его первого полета в космос.