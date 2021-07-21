Вся мощь российского флота: как проходят тренировки ко Дню ВМФ

Четыре тысячи военнослужащих, 54 корабля, 48 самолетов и вертолетов примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Как будет выглядеть парадный строй уже сейчас можно увидеть на сайте Министерства обороны.

По Неве пройдут малые ракетоносцы, тральщики и катера, а ряд кораблей расположился в статической линии. Самый большой - фрегат «Адмирал Касатонов» стоит напротив Сенатской площади. Историческую часть возглавляет линейный парусник «Полтава».

На Кронштадтском рейде в кильватерном строю пройдут корабли, для которых Нева тесновата. В их числе и боевые суда ВМС Индии, Ирана и Пакистана. В статическом показе впервые представлен атомный стратег «Князь Владимир».

Также представлена схема прохождения воздушной техники. Торжественные смотры 25 июля пройдут на всех флотах. В Мурманске сегодня уже генеральная репетиция. Тренировки идут и на Каспии, в Черном море, у берегов Балтики и Тихого океана.