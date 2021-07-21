В стране и мире Главный парад ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей: Роспотребнадзор Алексей Курильченко Главный военно-морской парад в Петербурге состоится без зрителей из-за намерения властей снизить риск заражения COVID-19. © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости Читайте нас на: Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет без присутствия зрителей из соображений эпидемиологической безопасности. Об этом сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. «Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен. Цель ограничений — снизить риск заражения людей во время мероприятия», - заявила руководитель. Она попросила петербуржцев отнестись с пониманием к данному решению и посмотреть торжество по телевизору. В преддверии парада газета «Красная Звезда» опубликовала схему прохождения кораблей ВМФ России. По данным издания, в торжестве примут участие 54 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 48 летательных аппаратов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика