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В Ессентуках начался суд по делу главы ГИБДД Ставрополья

Алексей Курильченко
17:03 21.07.2021
В суде началось заседание об избрании меры пресечения в отношении Алексея Сафонова.
В Ессентуках начался суд по делу главы ГИБДД Ставрополья
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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В Ессентукском городском суде началось заседание по делу начальника Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Как сообщает корреспондент «Звезды» с места событий, в ходе разбирательства ему изберут меру пресечения. Правоохранитель подозревается в получении взяток и организации преступного сообщества.

Ранее были опубликованы кадры доставки Сафонова в суд. Возле здания находится больше количество журналистов, однако правоохранители не сообщают никаких деталей о ходе предстоящего заседания.

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