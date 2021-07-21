В Ессентуках начался суд по делу главы ГИБДД Ставрополья
В суде началось заседание об избрании меры пресечения в отношении Алексея Сафонова.
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
В Ессентукском городском суде началось заседание по делу начальника Ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Как сообщает корреспондент «Звезды» с места событий, в ходе разбирательства ему изберут меру пресечения. Правоохранитель подозревается в получении взяток и организации преступного сообщества.
Ранее были опубликованы кадры доставки Сафонова в суд. Возле здания находится больше количество журналистов, однако правоохранители не сообщают никаких деталей о ходе предстоящего заседания.