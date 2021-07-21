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Задержанного главу ГИБДД Ставрополья доставили в суд

Алексей Курильченко
16:36 21.07.2021
Алексея Сафонова доставили в здание Ессентукского городского суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток и подозреваемого в организации преступного сообщества, доставили в здание Ессентукского городского суда. Возле суда находится больше количество журналистов, однако правоохранители не сообщают никаких деталей о ходе предстоящего заседания.

На данный момент не ясно, в какое время начнется слушание, какую могут принять меру пресечения - предположительно, заседание пройдет в закрытом режиме.

Начальника управления ГИБДД Ставропольского края и некоторых его подчиненных задержали по делу об организации преступного сообщества. По данным следствия, они занимались изготовлением фальшивых пропусков для перевозки зерна по Ставрополью. Известно, что общая сумма взяток могла составлять 19 миллионов рублей.

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