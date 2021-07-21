Путин попросил Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку по борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу дать оценку ситуации в регионах РФ с лесными пожарами и выяснить, в каких из них требуется увеличить группировку военнослужащих, ведущих работы над устранением огня. Об этом глава государства сказал в ходе заседания в ходе совещания с членами правительства.

«Надо посмотреть на возможное увеличение привлечения сил и средств Министерства обороны - Сергей Кужугетович по моему указанию уже занимается этим, в том числе на Дальнем Востоке и Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел дополнительную оценку там, где нужно увеличить и группировку самого МЧС и с коллегами из Минобороны согласовать», - заявил президент.

На данный момент авиация Министерства обороны России продолжает оказывать помощь в тушении крупных лесных пожаров в Якутии. По данным на 20 июля, экипажи Ил-76 сбросили на очаги пожаров более 336 тонн воды.