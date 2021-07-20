Помощь в Якутии: опубликованы кадры тушения лесных пожаров авиацией Минобороны РФ

Авиация Министерства обороны России продолжает оказывать помощь в тушении крупных лесных пожаров в Якутии. За прошедшие сутки экипажи Ил-76 сбросили на очаги пожаров более 336 тонн воды.

В регионе также продолжают работу экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8. Они обеспечили перевозку более полутора тонн различных грузов.

За время выполнения задачи в Якутии авиация Минобороны РФ произвела 203 сброса воды – более 2355 тонн. Также были перевезены 290 специалистов противопожарной службы и около 37,5 тонн полезных грузов.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента Российской Федерации дал указания о создании ведомственной авиационной группировки для оказания помощи в борьбе с природными пожарами в Якутии. В состав группировки входят самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты Ми-8 армейской операции.