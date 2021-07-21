Путин призвал усилить темпы вакцинации и убеждать людей привиться

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в стране и убеждать людей пройти эту процедуру. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», - заявил президент.

Ранее Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко обратить внимание на то, насколько россияне удовлетворены качеством медицинской помощи. Об этом глава государства заявил в ходе совета по стратегическому развитию и проектам.