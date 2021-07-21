Дом застрелившего приставов в Адлере снесли: видео

В Адлере приступил у сносу дома, из-за которого произошло резонансное убийство двух судебных приставов. Суд признал строительство незаконным и еще в июне распорядился убрать строения. Однако из-за нападения на судебных приставов решение было приведено в исполнение только сейчас.

По данным «Комсомольской правды», приставы обратили внимание на незаконные постройки в 2018 году - после пожара в соседнем кафе выяснилась незаконность строительства и неисправность проводки.

В июне, когда приставы прибыли на место строительства, владелец построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в мужчин из охотничьего ружья. Оба пристава скончались.