Дом застрелившего приставов в Адлере снесли: видео
Строители приступили к сносу незаконного здания в Адлере, из-за которого произошло резонансное убийство приставов.
© Видео: instagram, sochi.sky © Фото: instagram, sochi.sky
В Адлере приступил у сносу дома, из-за которого произошло резонансное убийство двух судебных приставов. Суд признал строительство незаконным и еще в июне распорядился убрать строения. Однако из-за нападения на судебных приставов решение было приведено в исполнение только сейчас.
По данным «Комсомольской правды», приставы обратили внимание на незаконные постройки в 2018 году - после пожара в соседнем кафе выяснилась незаконность строительства и неисправность проводки.
В июне, когда приставы прибыли на место строительства, владелец построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в мужчин из охотничьего ружья. Оба пристава скончались.