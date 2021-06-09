Момент нападения на приставов в Адлере попал на видео

В Сети опубликовали видео с момента нападения на судебных приставов в Адлере на улице Просвещения. Кадры были запечатлены предположительно с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно стрелка с ружьем - он одет в светлую футболку. Он производит выстрел в другого мужчину - предположительно судебного пристава - тот падает на землю. Окружающие люди пытаются остановить стрелка, но он угрожающе размахивает оружием, отпугивая людей от себя. После этого стрелок скрывается из поля видимости камеры, а прохожие пытаются оказать помощь пострадавшим.

Ранее мужчина, расстрелявший двух судебных приставов в Адлере, рассказал о причинах произошедшего. По его словам, он «пролил кровь, чтобы защитить свою землю».