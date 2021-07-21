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Миссии ООН, «Павлин» ВВС Индии и шок западных экспертов: второй день на МАКС-2021

Егор Левин
Алексей Самолетов
15:20 21.07.2021
Во второй день авиасалона состоялись дискуссия между российской авиаслужбой и ООН, летная программа и обсуждение премьеры «Сухого».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Международный авиакосмический салон МАКС-2021 открылся для широкой публики. Все желающие во всех деталях увидят новейшую летную технику на земле и в воздухе. К примеру, впервые свои умения показала пилотажная группа ВВС Индии Sarang («Павлин»). Об этом рассказал обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов.

Во второй день прошла дискуссия между российской авиаслужбой и ООН. Это связано с тем, что практически во всех миссиях организации присутствует отечественная вертолетная техника. Ми-26 доставляют гуманитарную помощь, Ми-24 и Ми-35 сопровождают колонны с грузами.

В летной программе авиасалона впервые приняла участие пилотажная группа ВВС Индии Sarang («Павлин»).

«Очень красивый пилотаж, встречный пилотаж, боевые развороты которые практически переходили в "мертвые петли". Все сопровождалось дымогенераторами, которые были прикреплены к вертолетам. “Павлин” в небе над Жуковским распустил свой хвост, и это было очень красиво», - поделился Самолетов.

Вновь затронув тему презентации новейшего однодвигательного самолета «Сухого», обозреватель отметил очень большой ажиотаж.

«Западные эксперты находятся в легком шоке. Ростех буквально год назад обратил внимание на однодвигательную машину, и вот - прототип легкого тактического истребителя “в железе”. Особенность в том, что, как сказал вчера Юрий Слюсарь, именно на этот экземпляр будет поставлен двигатель и именно эта машина поднимется в воздух в 2023 году», - рассказал Самолетов.

Западные СМИ высоко оценили новый российский истребитель Checkmate. Американское издание The National Interest опубликовало обзор, в котором отметило, что истребитель был разработан «не только для удовлетворения потребностей России, но и для удовлетворения потребностей иностранных покупателей оружия, которые нуждаются в современных штурмовиках». 

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