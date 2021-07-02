Лидер группы «Воскресенье» ответил на сообщения СМИ о своей госпитализации

Лидер российской группы «Воскресенье» Алексей Романов рассказал «Звезде» о своем состоянии после информации, опубликованной в СМИ, о том, что его госпитализировали с коронавирусом. По словам музыканта, он здоров и работает в студии.

«Жив-здоров, чего и всем желаю. Работаю на студии», - подчеркнул Романов.

Кроме того, продюсер группы Дмитрий Верховский прокомментировал сообщения СМИ, отметив, что с Романовым все в порядке.

«Давайте лучше поговорим о том, что группа «Воскресенье» планирует во главе с Алексеем Романовым, который здоров, жив и работает, с которым мы разговариваем пять раз в день, готовится к туру по Сибири. С ним все в порядке», - прокомментировал Верховский.

Ранее в ряде СМИ опубликовали информацию о том, что Романов с 21 июня болеет. В один из дней музыкант сдал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Позже, как сообщили СМИ, его госпитализировали после того, как сатурация легких снизилась до 92%.

Утверждалось, что у Романова диагностировали двустороннюю пневмонию.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве. Утверждалось, что 79-летняя артистка попала в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией.