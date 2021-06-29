СМИ: Веру Алентову госпитализировали в Москве

СМИ пишут, что советскую и российскую актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве.

Сообщается, что 79-летняя артистка попала в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией. По сообщениям СМИ, Алентова сдала тест и ждет результата.

Ни представители актрисы, ни члены ее семьи на данный момент никак не подтвердили информацию.

Актриса известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».