СМИ: Веру Алентову госпитализировали в Москве
Сообщается, что артистка попала в столичную клинику с коронавирусом.
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СМИ пишут, что советскую и российскую актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве.
Сообщается, что 79-летняя артистка попала в одну из столичных клиник с коронавирусной инфекцией. По сообщениям СМИ, Алентова сдала тест и ждет результата.
Ни представители актрисы, ни члены ее семьи на данный момент никак не подтвердили информацию.
Актриса известна по ролям в культовых советских фильмах «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Дни летные».