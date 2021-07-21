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Макрон поручил расследовать возможную слежку за его телефоном

Алексей Курильченко
14:52 21.07.2021
Премьер Франции заявил о проведении расследования по факту возможной слежки за телефоном президента.
Макрон поручил расследовать возможную слежку за его телефоном
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил провести серию расследований после сообщений о слежке за его телефоном. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Если эти факты будут доказаны, то они серьезны. Я это подтверждаю. Президент республики поручил провести серию расследований», - заявил Касеткс в интервью телеканалу TF1.

Он отметил, что Франция не будет официально реагировать на сообщения, если не получит доказательства шпионажа.

Ранее, по данным СМИ, один из телефонных номеров президента Франции Эмманюэля Макрона был включен в список марокканских спецслужб для организации слежки. Для наблюдения использовалась израильская система Pegasus.

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