СМИ: телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской системы Pegasus

Один из телефонных номеров президента Франции Эмманюэля Макрона был включен в список марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

«Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего правительство в 2019 году, а также еще 14 министров находились в списке для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами», - отмечает издание газета Le Monde.

Оказавшись однажды в смартфоне без ведома его владельца, израильская шпионская программа предоставляет доступ разведке фактически ко всем содержащимся в гаджете данным.

Накануне сообщалось, что за редакторами и юристами, а также - журналистами крупнейших мировых изданий и оппозиционными политиками из более чем 40 стран мира и правозащитниками велась масштабная слежка под контролем разведок, используя предлоги для борьбы с преступностью и терроризмом.