В стране и мире Размером с голову человека: тысячи медуз выбросило на побережье Азовского моря Кира Карон Некоторые туристы отказываются заходить море, потому что медузы их жалят. © Видео: vladimir_dolghanov, serega_the, Instagram © Фото: vladimir_dolghanov, Instagram Читайте нас на: В Краснодарском крае тысячи медуз выбросило на побережье Азовского моря. Очевидцы выложили видео в Сеть. На кадрах видно, как в Азовском море находятся полчища медуз, которые не дают отдыхающим купаться. «Сегодня днем в Кирилловке кисель из медуз метров десять в море. Отдыхающих мало. Купаться невозможно было», - пишет очевидец в комментариях к видео. Другой пользователь отметил, что медузы «размером с голову человека». Причина такого явления на данный момент не установлена. Ранее Балаклавскую бухту в Крыму заполнили тысячи медуз. После шторма вода у берега превратилась в «белый студень», а местами даже стала похожей на корку льда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика