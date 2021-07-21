Армия В Карелии летчики ЗВО сбросили 26 тонн воды на горящий лес Андрей Аркадьев При необходимости военные усилят группировку армейской авиации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипажи вертолетов Ми-8 сбросили более 26 тонн воды на горящий лес в Карелии и отвели огонь от поселка Найстенъярви, сообщает пресс-служба Западного военного округа. «Благодаря умелым действиям летчиков экипажам вертолетов Ми-8 армейской авиации ЗВО удалось остановить распространение лесного пожара на подступах к поселку Найстенъярви Суоярвского района Республика Карелия», - говорится в сообщении. С утра 21 июля полеты экипажей вертолетов Ми-8 будут продолжены, добавили в пресс-службе. При необходимости военные усилят группировку армейской авиации. Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Карелии достигла пяти тысяч гектаров. Сложная обстановка наблюдается в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Жителей поселка Найстенъярви эвакуировали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика