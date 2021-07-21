Автоэксперт назвал минусы дистанционного медосмотра водителей

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков усомнился в возможности эффективного проведения медицинского освидетельствования водителей и машинистов перед и после рейсов и смен в дистанционном формате. Таким образом специалист прокомментировал в беседе со «Звездой» соответствующую инициативу Минздрава России.

«Судя по опыту общей медицины, которая тоже дистанционно проводит какие-то обследования и так далее, дистанционно можно проводить только некоторые общие вещи, то есть, доподлинно и досконально установить состояние водителя, я думаю, невозможно», - пояснил Кадаков.

По мнению эксперта, дистанционно можно исключительно визуально оценить общее состояние, что препятствует полноценному обследованию.

«Врач посмотрит, так сказать, визуально, на общее состояние водителя, нет ли пятен, покраснений на лице, не бегают ли глаза и так далее <…> Без непосредственно контакта, я думаю, что установить состояние водителя невозможно», - добавил Кадаков.

Он обратил внимание и на проблему медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителей в удаленном формате, которое должно проводиться при предрейсовом контроле.

«По идее, при предрейсовом контроле нужно проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Нужен алкотестер, он должен быть у водителя и нормально работать, то есть быть проверенным», - отметил специалист.

Автоэксперт напомнил, что даже при стандартной форме медицинского освидетельствования случается немало упущений и махинаций, и предположил, что при введении дистанционного формата их число будет только расти.

Ранее Минздрав подготовил проект федерального закона проведении дистанционных медосмотрах водителей. В соответствии с инициативой, допускается проведение в дистанционном формате предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня.

При этом в Минздраве предлагают использовать при медосмотрах медицинские изделия, обеспечивающие автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников.