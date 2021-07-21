В Кремле сообщили об участии Путина в военно-морском параде в Петербурге
Глава государства посетит мероприятия по случаю Дня ВМФ в Северной столице 25 июля.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Российский президент Владимир Путин примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами. Мероприятия по случаю Дня ВМФ пройдут в Северной столице 25 июля.
Представители СМИ поинтересовались у Пескова планами российского лидера относительно посещения Петербурга в День ВМФ.
«Да, президент будет на параде», - указал пресс-секретарь.
По традиции президент России принимает парад, проходящий в акватории Невы. Также глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравляет российских моряков.