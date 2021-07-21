Порядка 15 заявок из Африки, Азии и Америки поступило на беспилотник «Орион-Э»

Иностранные заказчики проявляют интерес к российским беспилотникам «Орион-Э», в настоящий момент 15 заявок находятся в обработке. Об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.

«Рособоронэкспорт прорабатывает порядка 15 заявок на разведывательно-ударный "Орион-Э"», - сказал он.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

В апреле сообщалось о начале строительства первого завода по производству ударных беспилотников в подмосковной Дубне. Предприятие будет выпускать дроны «Иноходец».