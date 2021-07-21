Порядка 15 заявок из Африки, Азии и Америки поступило на беспилотник «Орион-Э»
Беспилотником интересуются в странах Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, СНГ и Юго-Восточной Азии.
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Иностранные заказчики проявляют интерес к российским беспилотникам «Орион-Э», в настоящий момент 15 заявок находятся в обработке. Об этом сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев на авиасалоне МАКС-2021.
«Рособоронэкспорт прорабатывает порядка 15 заявок на разведывательно-ударный "Орион-Э"», - сказал он.
Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.
В апреле сообщалось о начале строительства первого завода по производству ударных беспилотников в подмосковной Дубне. Предприятие будет выпускать дроны «Иноходец».