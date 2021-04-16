В России начали строить первый завод по производству ударных беспилотников

В городе Дубна в Московской области началось строительство завода по выпуску ударных беспилотников. Предприятие, на котором будут производить дроны «Иноходец», начнет работать в ноябре, сообщает пресс-служба компании «Кронштадт».

Инвестиции в проект составят свыше четырех миллиардов рублей. Предполагается, что производство станет экологически чистым и бесшумным. Как сообщает пресс-служба, на заводе будут трудиться более 1,5 тысячи человек, а его площадь составит порядка 45 тысяч квадратных метров. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет превысят 900 миллионов рублей.

В феврале генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что в 2021 году Министерству обороны РФ будет поставлено семь комплексов ударных беспилотников «Иноходец». В составе одного комплекса находится три дрона.

Новейший российский разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» сделан на базе беспилотника «Орион». Взлетный вес этого дрона - примерно тонна, скорость полета - 200 километров в час. Беспилотник способен подниматься на высоту 7,5 километра. Размах крыльев «Иноходца» - примерно 16 метров.