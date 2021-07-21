На МАКС-2021 представили Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой

На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском представили Як-40ЛЛ - уникальную летающую лабораторию с гибридной силовой установкой с применением технологий высокотемпературной сверхпроводимости.

В носовой части самолета установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. Это уникальная гибридная схема, придуманная Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского») совместно с компанией «СуперОкс».

В марте глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 готовится к испытательному полету.

Як-40 - пассажирский самолет, используемый на местных авиалиниях, разработанный в Советском Союзе в 1960-е годы. Он стал первым в мире реактивным лайнером для перелетов на небольшие расстояния.