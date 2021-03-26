Российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 готовится к испытательному полету
Речь идет об экспериментальном летательном аппарате.
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Самолет на базе Як-40 с установленным электродвигателем в ближайшее время поднимется в воздух, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Полетит он в ближайшее время», - приводит ТАСС его слова.
Як-40 - пассажирский самолет, используемый на местных авиалиниях, разработанный в Советском Союзе в 1960-е годы. Он стал первым в мире реактивным лайнером для перелетов на небольшие расстояния.