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Ходатайство об аресте Батурина поступило в Басманный суд

Виктория Ивашечкина
11:10 02.07.2021
Бизнесмен «обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании».
Ходатайство об аресте Батурина поступило в Басманный суд
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Ходатайство о заключении под стражу на срок до 1 сентября текущего года бизнесмена Виктора Батурина поступило в Басманный суд Москвы.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора», - заявили в суде.

Российского бизнесмена обвиняют в совершении преступления по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». СК РФ просит арестовать его на срок до 1 сентября.

По словам адвоката Татьяны Тоновой, бизнесмен «обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в суд двух исковых заявлений».

Накануне стало известно, что бизнесмен не стал признавать свою вину по уголовному делу о покушении на мошенничество. О задержании Батурина стало известно накануне вечером.

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