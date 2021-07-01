Батурин отказался признавать вину по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин не стал признавать свою вину по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Игорь Шабанов.

«Завтра будет суд по избранию меры пресечения. Басманный суд, в 11 часов… Он его (обвинение – прим. ред) не признает», - рассказал юрист.

О задержании Батурина стало известно сегодня вечером. Причиной якобы могла стать попытка бизнесмена завладеть 25% акций АО «Интеко».

В конце мая Тверской суд Москвы отказал Батурину в иске к сестре Елене Батуриной по поводу отчуждения 25% акций компании.