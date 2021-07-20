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Российские танкисты с 201-й базы совершили марш в приграничный с Афганистаном район

Андрей Аркадьев
10:33 20.07.2021
Сейчас военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские танкисты с 201-й военной базы дошли до границы Таджикистана и Афганистана в рамках предстоящих учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие совершили 200-километровый марш от полигона Ляур до полигона Харб-Майдон. В пресс-службе уточнили, что экипажи танков Т-72 отработали охранну колонн, прошли через условно зараженные участки местности, отбили атаку «террористов» и авиаудары.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил, что Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут работать сообща - вести борьбу с уловными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

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